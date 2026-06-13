Глава РКЦ в США заявила о сложнейших временах за свою историю

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава РКЦ Ольга Головащенко заявила, что текущий период является самым сложным за всю историю существования Российского культурного центра в США.

Четыре года назад отношения между Россией и США достигли низшей точки, и на всех, кто был связан с центром, оказывалось беспрецедентное давление.

Несмотря на сложности, ситуация меняется в лучшую сторону: количество гостей и уровень мероприятий в РКЦ растут.

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Российский культурный центр (РКЦ) в США переживает сложнейшие времена за свою историю, при прошлой администрации давление оказывалось на всех, кто связан с учреждением, сказала в интервью РИА Новости глава РКЦ Ольга Головащенко.

"Уверена, что нынешние времена — самые сложные за всю историю существования Российского культурного центра в США", - сказала Головащенко.

Она подчеркнула, что простого времени в работе на российско-американском направлении в части культурного и научного сотрудничества не было. "Возможно, в самом начале моим предшественникам было проще всего: на фоне окончания холодной войны и перезагрузки отношений между двумя странами был дан импульс, поддерживавший все начинания только открывшегося РКЦ. Тогда же было сформировано общество "Друзей РКЦ", лишь малая часть которого продолжает взаимодействие с центром в настоящее время", - сказала глава РКЦ.

"Четыре года назад отношения между нашими странами достигли нижайшей точки. Беспрецедентное давление оказывалось на всех, кто как-либо был связан с центром. Фактически пришлось собирать аудиторию с нуля, ведь здание центра было закрыто полтора года. К счастью, сейчас ситуация меняется: количество гостей и уровень мероприятий растут от месяца к месяцу", - добавила Головащенко.