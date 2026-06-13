В Новгородской области сняли режим беспилотной опасности

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Режим беспилотной опасности сняли в Новгородской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в смс-рассылке жителям.

РСЧС сообщила жителям об опасности БПЛА во вторник, 9 июня, и предупредила о возможных перебоях с интернетом.