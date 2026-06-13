В Новгородской области сняли режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новгородской области снят режим беспилотной опасности.
- Жителей просят не приближаться к обломкам БПЛА и сообщать о них по телефону 112.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Режим беспилотной опасности сняли в Новгородской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в смс-рассылке жителям.
"Отбой беспилотной опасности в Новгородской области. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112", - говорится в сообщении.
РСЧС сообщила жителям об опасности БПЛА во вторник, 9 июня, и предупредила о возможных перебоях с интернетом.