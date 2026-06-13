Вся Россия подставила плечо новым регионам, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся Россия подставила плечо новым регионам.
- По словам Путина, страна объединилась, чтобы помочь раскрыть потенциал новых регионов РФ и создать на этих территориях условия для созидательной и стабильной жизни.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вся Россия, в том числе трудовые коллективы, волонтерские движения, подставила плечо новым регионам, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил, что страна объединилась для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал новых регионов РФ и создать на этих территориях условия для созидательной и стабильной жизни.