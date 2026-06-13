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Вся Россия подставила плечо новым регионам, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2026
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13:43 13.06.2026 (обновлено: 13:59 13.06.2026)
Вся Россия подставила плечо новым регионам, заявил Путин

Путин: трудовые коллективы и волонтерские движения помогают новым регионам

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся Россия подставила плечо новым регионам.
  • По словам Путина, страна объединилась, чтобы помочь раскрыть потенциал новых регионов РФ и создать на этих территориях условия для созидательной и стабильной жизни.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вся Россия, в том числе трудовые коллективы, волонтерские движения, подставила плечо новым регионам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Фактически вся Россия - сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации - подставили плечо Донбассу и Новороссии", - сказал российский лидер на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ.
Путин отметил, что страна объединилась для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал новых регионов РФ и создать на этих территориях условия для созидательной и стабильной жизни.
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