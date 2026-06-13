В Белгородской области ребенок пострадал при детонации взрывного устройства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Чайки Белгородской области при детонации взрывного устройства ВСУ пострадал тринадцатилетний ребенок.
- В Грайвороне при отражении атаки беспилотника осколочные ранения получил боец подразделения «Орлан».
- В результате атак беспилотников и обстрелов повреждены частные дома, автомобили, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры в нескольких населенных пунктах.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тринадцатилетний ребенок пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ в селе Чайки Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
"В селе Чайки Белгородского округа на территории частного домовладения сдетонировало взрывное устройство. Тринадцатилетнего мальчика с проникающим ранением легкого и множественными осколочными ранениями лица и тела в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в Грайвороне при отражении атаки беспилотника осколочные ранения получил боец подразделения "Орлан".
Также сообщается, что в результате атак беспилотников и обстрелов повреждены частные дома, автомобили, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры в Грайвороне, Шебекино, Борисовке, Красной Яруге, Ракитном, Никольском и Октябрьском. В Борисовке после удара дрона загорелась хозпостройка, а в селе Грузское огнем уничтожен социальный объект.
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