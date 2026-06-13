Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области ребенок пострадал при детонации взрывного устройства - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 13.06.2026
В Белгородской области ребенок пострадал при детонации взрывного устройства

В селе Чайки ребенок пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Чайки Белгородской области при детонации взрывного устройства ВСУ пострадал тринадцатилетний ребенок.
  • В Грайвороне при отражении атаки беспилотника осколочные ранения получил боец подразделения «Орлан».
  • В результате атак беспилотников и обстрелов повреждены частные дома, автомобили, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры в нескольких населенных пунктах.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тринадцатилетний ребенок пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ в селе Чайки Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
"В селе Чайки Белгородского округа на территории частного домовладения сдетонировало взрывное устройство. Тринадцатилетнего мальчика с проникающим ранением легкого и множественными осколочными ранениями лица и тела в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в Грайвороне при отражении атаки беспилотника осколочные ранения получил боец подразделения "Орлан".
Также сообщается, что в результате атак беспилотников и обстрелов повреждены частные дома, автомобили, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры в Грайвороне, Шебекино, Борисовке, Красной Яруге, Ракитном, Никольском и Октябрьском. В Борисовке после удара дрона загорелась хозпостройка, а в селе Грузское огнем уничтожен социальный объект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГрайворонБелгородская областьШебекиноВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала