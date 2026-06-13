СМИ: группа генпрокуроров США начала расследование в отношении OpenAI

"Коалиция из генеральных прокуроров штатов начала расследование в отношении OpenAI... Повестка в суд компании-разработчику искусственного интеллекта была направлена в пятницу", - говорится в публикации.

По информации источников, прокуроры запросили у OpenAI документы, касающиеся рекламы, привлечения и удержания пользователей, обработки пользовательских данных, в том числе об их здоровье, деятельности в отношении несовершеннолетних и пенсионеров. Неназванные источники заявили, что также были запрошены документы о моделях глубокого обучения, склонности ИИ соглашаться с пользователем и политики компании.