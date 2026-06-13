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СМИ: группа генпрокуроров США начала расследование в отношении OpenAI - РИА Новости, 13.06.2026
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03:27 13.06.2026
СМИ: группа генпрокуроров США начала расследование в отношении OpenAI

WSJ: группа генпрокуроров США начала расследование в отношении OpenAI

© AP Photo / Michael DwyerЛоготип OpenAI на экране мобильного телефона
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа генеральных прокуроров нескольких американских штатов начала расследование в отношении компании OpenAI.
  • Прокуроры запросили у OpenAI документы, касающиеся рекламы, работы с данными пользователей и другими аспектами деятельности компании.
  • Представитель OpenAI заявил, что компания серьезно относится к обеспокоенности прокуроров и намерена конструктивно взаимодействовать с ними.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группа, состоящая из генеральных прокуроров нескольких американских штатов, начала расследование в отношении американской компании OpenAI, разработчика ChatGPT, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Коалиция из генеральных прокуроров штатов начала расследование в отношении OpenAI... Повестка в суд компании-разработчику искусственного интеллекта была направлена в пятницу", - говорится в публикации.
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По информации источников, прокуроры запросили у OpenAI документы, касающиеся рекламы, привлечения и удержания пользователей, обработки пользовательских данных, в том числе об их здоровье, деятельности в отношении несовершеннолетних и пенсионеров. Неназванные источники заявили, что также были запрошены документы о моделях глубокого обучения, склонности ИИ соглашаться с пользователем и политики компании.
Как заявил в комментарии изданию представитель OpenAI, компания серьезно относится к обеспокоенности прокуроров и намерена "конструктивно взаимодействовать" с ними.
В декабре 2025 года группа из 42 генеральных прокуроров США направила компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, письмо с требованиями о создании более качественных мер безопасности для уязвимых групп населения. Письмо, подписанное прокурорами, было направлено таким компаниям, как OpenAI, Apple, Google, Meta* (запрещена в России как экстремистская), Microsoft, Perplexity AI и другим.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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