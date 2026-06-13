ПВО сбила 109 украинских беспилотников над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких областей и регионов России, а также над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 07.00 до 20.00 мск, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Тринадцатого июня текущего года в период с 07.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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