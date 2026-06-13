Силы ПВО сбили 540 украинских дронов за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 540 украинских беспилотников.
- Также были сбиты 15 управляемых авиационных бомб.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 540 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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