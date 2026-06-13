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Путин назвал число восстановленных объектов инфраструктуры в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2026
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14:43 13.06.2026 (обновлено: 14:44 13.06.2026)
Путин назвал число восстановленных объектов инфраструктуры в новых регионах

Путин рассказал о восстановлении 25 тыс объектов инфраструктуры в новых регионах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов Российской Федерации
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С момента воссоединения новых регионов с Россией было восстановлено и заново построено более 25 тысяч объектов, заявил Владимир Путин.
  • Среди них школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура., сообщил президент.
  • Он добавил, что за это время также было отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с момента воссоединения новых регионов с Россией было восстановлено и заново построено более 25 тысяч объектов, в том числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура.
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"Могу сообщить, что в общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. В их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура", - сказал Путин во время совещания о развитии воссоединенных субъектов РФ.
Он отметил, что в исторических регионах введено около 1 миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству через широкий набор инструментов и механизмов.
"Отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы "Азовское кольцо" - современной магистрали, соединяющей наши приазовские регионы. Она призвана улучшить транспортную доступность этих территорий, открыть новые возможности для инвестиций, логистики и торговли", - добавил Путин.
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