Путин назвал число восстановленных объектов инфраструктуры в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ С момента воссоединения новых регионов с Россией было восстановлено и заново построено более 25 тысяч объектов, заявил Владимир Путин.

Среди них школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура., сообщил президент.

Он добавил, что за это время также было отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с момента воссоединения новых регионов с Россией было восстановлено и заново построено более 25 тысяч объектов, в том числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура.

« "Могу сообщить, что в общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. В их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура", - сказал Путин во время совещания о развитии воссоединенных субъектов РФ

Он отметил, что в исторических регионах введено около 1 миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству через широкий набор инструментов и механизмов.