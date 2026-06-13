Путин назвал число восстановленных объектов инфраструктуры в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С момента воссоединения новых регионов с Россией было восстановлено и заново построено более 25 тысяч объектов, заявил Владимир Путин.
- Среди них школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура., сообщил президент.
- Он добавил, что за это время также было отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с момента воссоединения новых регионов с Россией было восстановлено и заново построено более 25 тысяч объектов, в том числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура.
Он отметил, что в исторических регионах введено около 1 миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству через широкий набор инструментов и механизмов.
"Отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы "Азовское кольцо" - современной магистрали, соединяющей наши приазовские регионы. Она призвана улучшить транспортную доступность этих территорий, открыть новые возможности для инвестиций, логистики и торговли", - добавил Путин.