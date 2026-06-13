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Путин попросил сосредоточиться на реализации стратегии развития Приазовья - РИА Новости, 13.06.2026
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14:41 13.06.2026 (обновлено: 15:04 13.06.2026)
Путин попросил сосредоточиться на реализации стратегии развития Приазовья

Путин попросил Правительство сосредоточиться на стратегии развития Приазовья

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ утвердило стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года.
  • Президент Путин призвал активно внедрять научно-технологические решения и создавать условия для привлечения инвестиций в рамках этой стратегии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин сосредоточить особые усилия для реализации стратегии развития Приазовья.
Ранее правительство РФ утвердило стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года.
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"В итоге (реализации утвержденной стратегии - ред.) должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазорья. Пользуясь случаем, прошу коллег из правительства совместно с агентством стратегических инициатив, руководителями на местах, а также представителями бизнеса сосредоточить особые усилия на реализации этой стратегии", - сказал Путин.
Глава государства призвал более активно внедрять передовые научно-технологические решения, создавать условия для привлечения инвестиций в проекты технологического развития в регионе. Путин назвал эти шаги фундаментом для долгосрочного устойчивого роста.
"Как результат, стратегия развития Приазовья и программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии эффективно дополнят друг друга, обеспечат комплексный подход к восстановлению наших исторических регионов", - добавил президент.
Программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей утвердили в апреле 2023 года. Она рассчитана до 2030 года и включает около 300 различных мероприятий.
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