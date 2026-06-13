Путин попросил сосредоточиться на реализации стратегии развития Приазовья

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство РФ утвердило стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года.

Президент Путин призвал активно внедрять научно-технологические решения и создавать условия для привлечения инвестиций в рамках этой стратегии.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин сосредоточить особые усилия для реализации стратегии развития Приазовья.

Ранее правительство РФ утвердило стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года.

"В итоге (реализации утвержденной стратегии - ред.) должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазорья. Пользуясь случаем, прошу коллег из правительства совместно с агентством стратегических инициатив, руководителями на местах, а также представителями бизнеса сосредоточить особые усилия на реализации этой стратегии", - сказал Путин

Глава государства призвал более активно внедрять передовые научно-технологические решения, создавать условия для привлечения инвестиций в проекты технологического развития в регионе. Путин назвал эти шаги фундаментом для долгосрочного устойчивого роста.

"Как результат, стратегия развития Приазовья и программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии эффективно дополнят друг друга, обеспечат комплексный подход к восстановлению наших исторических регионов", - добавил президент.