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Путин: надо не только воссоздать разрушенное в Донбассе, но и развивать - РИА Новости, 13.06.2026
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14:21 13.06.2026
Путин: надо не только воссоздать разрушенное в Донбассе, но и развивать

Путин: нужно не только воссоздать разрушенное в Донбассе, но и развивать

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не только воссоздать разрушенное в Донбассе, но и заложить основу для развития региона.
  • Глава государства провел совещание по развитию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Нужно не только воссоздать разрушенное в Донбассе, но и заложить основу развития, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в субботу провел совещание по развитию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии", - сказал президент в ходе совещания.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Путин назвал развитие новых регионов общенациональной задачей
Вчера, 13:45
 
ДонбассРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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