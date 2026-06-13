Путин: надо не только воссоздать разрушенное в Донбассе, но и развивать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не только воссоздать разрушенное в Донбассе, но и заложить основу для развития региона.
- Глава государства провел совещание по развитию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Нужно не только воссоздать разрушенное в Донбассе, но и заложить основу развития, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в субботу провел совещание по развитию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии", - сказал президент в ходе совещания.