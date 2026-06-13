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Никакие обстрелы и удары ВСУ не поменяют ситуацию в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2026
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14:08 13.06.2026
Никакие обстрелы и удары ВСУ не поменяют ситуацию в зоне СВО, заявил Путин

Путин: никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не поменяют ситуацию в зоне СВО

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед по всем направлениям в зоне спецоперации.
  • Путин отметил, что ВСУ переходят к террористическим методам и наносят удары по гражданским объектам и коммуникациям, а также пассажирскому транспорту.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не поменяют ситуацию на поле боя в зоне спецоперации, где российские войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам", - сказал Путин во время совещания о развитии воссоединенных субъектов РФ.
Он отметил, что из-за такого положения ВСУ наносят удары по гражданским объектам и коммуникациям, а также пассажирскому транспорту.
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