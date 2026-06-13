Никакие обстрелы и удары ВСУ не поменяют ситуацию в зоне СВО, заявил Путин

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не поменяют ситуацию на поле боя в зоне спецоперации, где российские войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин.