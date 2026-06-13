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Путин: в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов больше - РИА Новости, 13.06.2026
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14:02 13.06.2026 (обновлено: 15:12 13.06.2026)
Путин: в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов больше

Путин: в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил, что на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ было отмечено много сделанного.
  • По словам президента, нерешенных вопросов в новых регионах РФ гораздо больше, чем решенных.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В новых регионах РФ сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше, указал президент России Владимир Путин на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ.
"Уважаемые коллеги, хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много и это очень хорошо, но нерешенных вопросов гораздо больше", - сказал глава государства.
Затем мероприятие продолжилось в закрытом формате.
Путин в субботу провел в формате видеоконференции совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
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Вся Россия подставила плечо новым регионам, заявил Путин
Вчера, 13:43
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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