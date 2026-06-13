Путин: в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов больше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил, что на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ было отмечено много сделанного.
- По словам президента, нерешенных вопросов в новых регионах РФ гораздо больше, чем решенных.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В новых регионах РФ сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше, указал президент России Владимир Путин на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ.
"Уважаемые коллеги, хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много и это очень хорошо, но нерешенных вопросов гораздо больше", - сказал глава государства.
Затем мероприятие продолжилось в закрытом формате.
Путин в субботу провел в формате видеоконференции совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.