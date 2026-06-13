Путин поблагодарил за мужество и стойкость жителей Донбасса и Новороссии

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.

Президент также высказал благодарность работающим в новых регионах врачам, учителям, работникам коммунальных служб, водителям, сотрудникам ведомств и специалистам, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи и добиваются весомых результатов.