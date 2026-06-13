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Путин поблагодарил за мужество и стойкость жителей Донбасса и Новороссии - РИА Новости, 13.06.2026
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13:48 13.06.2026 (обновлено: 15:06 13.06.2026)
Путин поблагодарил за мужество и стойкость жителей Донбасса и Новороссии

Путин поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел совещание о развитии воссоединенных субъектов РФ.
  • Путин поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.
"Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии", - сказал Путин.
Президент также высказал благодарность работающим в новых регионах врачам, учителям, работникам коммунальных служб, водителям, сотрудникам ведомств и специалистам, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи и добиваются весомых результатов.
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