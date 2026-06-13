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Путин назвал развитие новых регионов общенациональной задачей - РИА Новости, 13.06.2026
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13:45 13.06.2026 (обновлено: 15:17 13.06.2026)
Путин назвал развитие новых регионов общенациональной задачей

Путин: все сферы жизни новых регионов должны получить импульс для развития

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что развитие всех сфер жизни новых регионов РФ — это общенациональная задача.
  • Глава государства подчеркнул необходимость коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Все сферы жизни новых регионов РФ должны получить мощный импульс для развития, это общенациональная задача, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Повторю, нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена", - сказал Путин в ходе совещания.
Он подчеркнул, что впереди еще много работы - программа социально-экономического развития новых регионов РФ рассчитана на период до 2030 года, значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
Программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей утвердили в апреле 2023 года. Этот комплексный план рассчитан до 2030 года и включает около 300 различных мероприятий.
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