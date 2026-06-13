Путин назвал развитие новых регионов общенациональной задачей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что развитие всех сфер жизни новых регионов РФ — это общенациональная задача.
- Глава государства подчеркнул необходимость коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Все сферы жизни новых регионов РФ должны получить мощный импульс для развития, это общенациональная задача, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Повторю, нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена", - сказал Путин в ходе совещания.
Он подчеркнул, что впереди еще много работы - программа социально-экономического развития новых регионов РФ рассчитана на период до 2030 года, значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
Программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей утвердили в апреле 2023 года. Этот комплексный план рассчитан до 2030 года и включает около 300 различных мероприятий.