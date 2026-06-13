Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин отметил, что развитие новых регионов происходит в условиях беспилотных атак и обстрелов.
- Глава государства выразил благодарность трудовым коллективам, волонтерским движениям и общественным организациям за помощь в раскрытии потенциала новых регионов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотных атак и обстрелов.
Глава государства отметил, что сотни трудовых коллективов, в том числе волонтерских движений и общественных организаций, подставили плечо Донбассу и Новороссии, объединившись, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель.
"Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе. Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке по линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов", - сказал Путин на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ.