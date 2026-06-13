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Путин отметил, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях - РИА Новости, 13.06.2026
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13:44 13.06.2026 (обновлено: 13:59 13.06.2026)
Путин отметил, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях

Путин: развивать новые регионы приходится в условиях беспилотной опасности

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин отметил, что развитие новых регионов происходит в условиях беспилотных атак и обстрелов.
  • Глава государства выразил благодарность трудовым коллективам, волонтерским движениям и общественным организациям за помощь в раскрытии потенциала новых регионов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотных атак и обстрелов.
Глава государства отметил, что сотни трудовых коллективов, в том числе волонтерских движений и общественных организаций, подставили плечо Донбассу и Новороссии, объединившись, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель.
"Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе. Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке по линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов", - сказал Путин на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Путин назвал развитие новых регионов общенациональной задачей
Вчера, 13:45
 
Владимир ПутинРоссияДонбассНовороссия
 
 
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