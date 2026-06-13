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Ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен возрасти, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2026
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13:42 13.06.2026 (обновлено: 14:20 13.06.2026)
Ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен возрасти, заявил Путин

Путин: ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен возрасти

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин сообщил о стратегии развития Приазовья.
  • Стратегия направлена на расширение транспортной и туристической инфраструктуры, вовлечение земель в сельское хозяйство, развитие рыбохозяйственного комплекса и ликвидацию вреда окружающей среде в Донбассе и Новороссии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен существенно возрасти в результате реализации стратегии развития этого региона, сообщил президент России Владимир Путин.
"Она (стратегия - ред.) охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья", - сказал глава государства на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ.
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Владимир ПутинРоссияДонбассНовороссия
 
 
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