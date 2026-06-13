Путин заявил о стратегическом преимуществе в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что войска России удерживают стратегическое преимущество и идут вперед.
- Глава государства провел совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Войска России удерживают стратегическое преимущество и идут вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям", - сказал Путин в ходе совещания по видеоконференции.