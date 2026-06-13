Путин рассказал, кто работает над интеграцией новых регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации включились в работу по интеграции воссоединенных субъектов России.
- Трудовые коллективы, волонтерские движения и общественные организации помогают создать условия для созидательной и стабильной жизни в воссоединенных районах.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Все федеральные ведомства, многие государственные компании и другие регионы включились в работу по интеграции воссоединенных субъектов России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов. Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии, объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни", - сказал Путин на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ.
Президент также выразил искреннюю признательность каждому, кто задействован в этой большой работе.