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Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2026
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13:39 13.06.2026 (обновлено: 13:48 13.06.2026)
Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов, заявил Путин

Путин: новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по показателям

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
  • К 2030 году в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях планируется реализовать около 300 мероприятий для повышения качества жизни людей, в том числе в сфере социальной, жилищной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, заявил президент России Владимир Путин.
"Вновь хотел бы подчеркнуть, согласно планам к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры", - сказал Путин в ходе совещании о развитии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Путин напомнил о задачах по интеграции новых регионов
Вчера, 13:38
 
Владимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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