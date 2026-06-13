Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
- К 2030 году в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях планируется реализовать около 300 мероприятий для повышения качества жизни людей, в том числе в сфере социальной, жилищной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, заявил президент России Владимир Путин.
"Вновь хотел бы подчеркнуть, согласно планам к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры", - сказал Путин в ходе совещании о развитии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.