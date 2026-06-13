Путин напомнил о задачах по интеграции новых регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин напомнил о масштабных задачах по интеграции новых регионов и предложил обсудить полученные результаты.

К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по основным показателям и качеству жизни людей.

В программе развития новых регионов предусмотрено около 300 различных мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о масштабных задачах по интеграции новых регионов РФ и предложил обсудить полученные результаты.

Новороссии. В ходе совещания о развитии воссоединенных субъектов РФ он напомнил, что в апреле 2023 года была утверждена соответствующая комплексная программа по социально-экономическому развитию Донбасса

"Поставлены масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны. Сегодня оценим полученные результаты. А главное, еще раз вместе проанализируем, по каким направлениям нужны дополнительные усилия, где требуется более тесная координация с учетом текущей обстановки и оперативных сведений от глав регионов", - сказал Путин

Президент также предложил обсудить, в каких сферах необходимо приоритетно концентрировать ресурсы и где регионам требуется дополнительная поддержка со стороны федеральных властей. Он подчеркнул, что к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики , Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям и по качеству жизни людей.

Для этого в программе развития этих регионов предусмотрено около 300 различных мероприятий, упомянул Путин.