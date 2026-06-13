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Путин напомнил о задачах по интеграции новых регионов - РИА Новости, 13.06.2026
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13:38 13.06.2026 (обновлено: 15:49 13.06.2026)
Путин напомнил о задачах по интеграции новых регионов

Путин напомнил о масштабных задачах по интеграции новых регионов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин напомнил о масштабных задачах по интеграции новых регионов и предложил обсудить полученные результаты.
  • К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по основным показателям и качеству жизни людей.
  • В программе развития новых регионов предусмотрено около 300 различных мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о масштабных задачах по интеграции новых регионов РФ и предложил обсудить полученные результаты.
В ходе совещания о развитии воссоединенных субъектов РФ он напомнил, что в апреле 2023 года была утверждена соответствующая комплексная программа по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.
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"Поставлены масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны. Сегодня оценим полученные результаты. А главное, еще раз вместе проанализируем, по каким направлениям нужны дополнительные усилия, где требуется более тесная координация с учетом текущей обстановки и оперативных сведений от глав регионов", - сказал Путин.
Президент также предложил обсудить, в каких сферах необходимо приоритетно концентрировать ресурсы и где регионам требуется дополнительная поддержка со стороны федеральных властей. Он подчеркнул, что к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям и по качеству жизни людей.
Для этого в программе развития этих регионов предусмотрено около 300 различных мероприятий, упомянул Путин.
"В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест", - напомнил президент.
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