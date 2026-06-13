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Путин назвал развитие новых регионов общенациональной задачей - РИА Новости, 13.06.2026
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13:38 13.06.2026 (обновлено: 16:45 13.06.2026)
Путин назвал развитие новых регионов общенациональной задачей

Путин собрал совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал развитие новых регионов общенациональной задачей и подчеркнул необходимость коренного преобразования их экономики.
  • По его словам, сделано уже многое, но нерешенных вопросов гораздо больше.
  • В работу включились все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие субъекты, отметил президент.
  • Он попросил правительство сосредоточиться в том числе на реализации стратегии развития Приазовья.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Владимир Путин назвал развитие новых регионов общенациональной задачей.
Он собрал совещание на тему интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и предложил обсудить полученные результаты. По его словам, сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше.
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"Повторю, нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности. <...> Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача", — подчеркнул президент.
Для достижения общероссийских показателей предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. Важно, что в работу включились все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы, отметил Путин.
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"Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии, объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни", — сказал он.

Президент также попросил правительство сосредоточиться на реализации стратегии развития Приазовья: его ресурсный и рекреационный потенциал должен существенно возрасти.
Путин отметил, что работать с новыми регионами приходится в сложных условиях беспилотной опасности: из-за успехов армии в зоне СВО украинские боевики переходят к откровенно террористическим методам.
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"Противник не может сдержать этот натиск и <...> наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту", — сказал он, поблагодарив всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость.

С докладом выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, важнейшая задача, которая напрямую влияет на будущее воссоединенных субъектов, — это улучшение показателей экономики. Для этого восстанавливается работа промышленных предприятий, развивается сельское хозяйство. Активно растут и инвестиции через банковский сектор: с начала этого года они увеличились на 30%. Для достижения среднероссийского показателя по вводу жилья разработаны 26 мастер-планов, на стадии подготовки — еще 75.
Задачи в новых регионах стоят масштабные и сложные, понимание, как их решать, есть, подчеркнул Хуснуллин.
Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Помимо глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в нем приняли участие вице-премьеры, представители администрации президента, министры, генпрокурор и директор ФСБ.
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