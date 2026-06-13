Путин назвал развитие новых регионов общенациональной задачей

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"Повторю, нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности. <...> Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача", — подчеркнул президент.