Донецкое отделение ЕР является самым крупным в России, заявил Пушилин

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"Сегодня Донецкое региональное отделение является самым многочисленным региональным отделением партии "Единая Россия" в стране. В наших рядах уже более 150 тысяч партийцев. Но дело не только в количестве. Все это результат командной системной работы, которую мы выстраиваем каждый день", - сказал Пушилин.