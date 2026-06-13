Рейтинг@Mail.ru
Донецкое отделение ЕР является самым крупным в России, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 13.06.2026 (обновлено: 21:56 13.06.2026)
Донецкое отделение ЕР является самым крупным в России, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что в ДНР в "Единой России" состоят более 150 тысяч человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР более 150 тысяч человек состоят в партии "Единая Россия", что делает ее самым многочисленным региональным отделением в стране.
  • В республике насчитывается более 9 тысяч управдомов, председателей совета домов и старших по домам, что также является самым высоким показателем в России.
ДОНЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Более 150 тысяч человек состоят в партии "Единая Россия" в ДНР, делая ее самым многочисленным региональным отделением партии в стране, сообщил в рамках VI конференции Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия" глава региона Денис Пушилин.
«
"Сегодня Донецкое региональное отделение является самым многочисленным региональным отделением партии "Единая Россия" в стране. В наших рядах уже более 150 тысяч партийцев. Но дело не только в количестве. Все это результат командной системной работы, которую мы выстраиваем каждый день", - сказал Пушилин.
Глава региона добавил, что особой гордостью республики является сообщество управдомов, председателей совета домов и старших по домам, которых в республике насчитывается более 9 тысяч, что также является самым высоким показателем в России.
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Единая Россия" в ДНР отработала более 60 тысяч обращений за год
6 октября 2025, 08:15
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала