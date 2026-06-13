Донецкое отделение ЕР является самым крупным в России, заявил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР более 150 тысяч человек состоят в партии "Единая Россия", что делает ее самым многочисленным региональным отделением в стране.
- В республике насчитывается более 9 тысяч управдомов, председателей совета домов и старших по домам, что также является самым высоким показателем в России.
ДОНЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Более 150 тысяч человек состоят в партии "Единая Россия" в ДНР, делая ее самым многочисленным региональным отделением партии в стране, сообщил в рамках VI конференции Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия" глава региона Денис Пушилин.
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"Сегодня Донецкое региональное отделение является самым многочисленным региональным отделением партии "Единая Россия" в стране. В наших рядах уже более 150 тысяч партийцев. Но дело не только в количестве. Все это результат командной системной работы, которую мы выстраиваем каждый день", - сказал Пушилин.
Глава региона добавил, что особой гордостью республики является сообщество управдомов, председателей совета домов и старших по домам, которых в республике насчитывается более 9 тысяч, что также является самым высоким показателем в России.
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