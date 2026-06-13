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ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР, сообщил Пушилин - РИА Новости, 13.06.2026
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11:07 13.06.2026
ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР, сообщил Пушилин

Пушилин: ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ серьезно повредили национальный парк «Святые горы», расположенный вблизи Славянска в ДНР.
  • Власти ДНР уже прорабатывают шаги по восстановлению национального парка после его освобождения из-под оккупации ВСУ.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ серьезно повредили национальный парк "Святые горы", расположенный вблизи Славянска в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.
"Противник ни с чем не считается, в том числе с заповедными зонами, причем которые являются достаточно дорогими для всех жителей (региона – ред.). Национальный парк "Святые горы" - противник достаточно серьезно его повредил", - сказал Пушилин.
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Глава региона добавил, что власти республики уже прорабатывают необходимые шаги к восстановлению национального парка после его освобождения из-под оккупации ВСУ.
Национальный природный парк "Святые горы" расположен на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов ДНР. В его состав входят семь крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец. Там произрастает свыше 870 видов растений и обитают более 330 видов животных, в том числе 12 видов растений и 26 видов животных, занесенных в Красную книгу России, а также в парке были обнаружены 129 археологических памятников, которые датируются различными эпохами – от времени палеолита до Средневековья.
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