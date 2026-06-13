В Иране рассказали, когда пройдет прощание с Али Хаменеи

"Четвертого и пятого июля пройдет церемония прощания в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония пройдет в Тегеране 6 июля, в Куме — 7 июля, в Мешхеде, где состоится погребение, — 9 июля", — говорится в сообщении.