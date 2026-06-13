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В Иране рассказали, когда пройдет прощание с Али Хаменеи - РИА Новости, 13.06.2026
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13:46 13.06.2026 (обновлено: 23:20 13.06.2026)
В Иране рассказали, когда пройдет прощание с Али Хаменеи

Прощание и похороны экс-главы Ирана Хаменеи пройдут 4-9 июля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы в память о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи у посольства Ирана в Москве
Цветы в память о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи у посольства Ирана в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Цветы в память о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи у посольства Ирана в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля.
  • Церемонию прощания отложили из-за необходимости подготовить инфраструктуру на фоне продолжавшихся ударов.
ТЕГЕРАН, 13 июн — РИА Новости. Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля, сообщил его офис.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде.
"Четвертого и пятого июля пройдет церемония прощания в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония пройдет в Тегеране 6 июля, в Куме — 7 июля, в Мешхеде, где состоится погребение, — 9 июля", — говорится в сообщении.
Новым верховным руководителем Ирана после гибели Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы.
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