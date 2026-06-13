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В Приморье подросток разбился на мотоцикле, врезавшись в легковушку - РИА Новости, 13.06.2026
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08:09 13.06.2026
В Приморье подросток разбился на мотоцикле, врезавшись в легковушку

Подросток на мотоцикле погиб, врезавшись в автомобиль в Приморье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Рощино Приморского края подросток на мотоцикле Suzuki Bandit врезался в автомобиль Nissan Bluebird.
  • Подросток скончался от полученных в результате ДТП травм в машине скорой помощи.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток на мотоцикле врезался в легковой автомобиль в селе Рощино Приморского края и скончался от полученных травм, сообщает прокуратура Приморья.
"Вечером 12 июня 2026 года подросток, управляя мотоциклом Suzuki Bandit, двигался по улице Ленинская в селе Рощино..., где произошло столкновение с автомобилем Nissan Bluebird под управлением 52-летнего водителя", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подросток скончался от полученных в результате ДТП травм в машине скорой помощи.
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