В Приморье подросток разбился на мотоцикле, врезавшись в легковушку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Рощино Приморского края подросток на мотоцикле Suzuki Bandit врезался в автомобиль Nissan Bluebird.
- Подросток скончался от полученных в результате ДТП травм в машине скорой помощи.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток на мотоцикле врезался в легковой автомобиль в селе Рощино Приморского края и скончался от полученных травм, сообщает прокуратура Приморья.
"Вечером 12 июня 2026 года подросток, управляя мотоциклом Suzuki Bandit, двигался по улице Ленинская в селе Рощино..., где произошло столкновение с автомобилем Nissan Bluebird под управлением 52-летнего водителя", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подросток скончался от полученных в результате ДТП травм в машине скорой помощи.
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