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В Мытищах загорелась строящаяся школа - РИА Новости, 13.06.2026
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15:44 13.06.2026 (обновлено: 15:47 13.06.2026)
В Мытищах загорелась строящаяся школа

РИА Новости: в Мытищах загорелась строящаяся школа, пожар локализовали

© Фото : соцсетиПожар в строящейся школе в Мытищах
Пожар в строящейся школе в Мытищах - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : соцсети
Пожар в строящейся школе в Мытищах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковных Мытищах загорелась строящаяся школа.
  • Пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Строящаяся школа горит в подмосковных Мытищах, пожар локализован на 200 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
По данным ведомства, загорелись строительные материалы строящейся школы на Ярославском шоссе в подмосковных Мытищах.
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"В 14.55 локализация пожара на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияМытищиРоссияЯрославское шоссеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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