В Мытищах загорелась строящаяся школа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковных Мытищах загорелась строящаяся школа.
- Пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Строящаяся школа горит в подмосковных Мытищах, пожар локализован на 200 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
По данным ведомства, загорелись строительные материалы строящейся школы на Ярославском шоссе в подмосковных Мытищах.
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"В 14.55 локализация пожара на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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