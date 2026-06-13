В Белгородской области от атак ВСУ пострадали два человека

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали в результате атак ВСУ в поселке Красная Яруга в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

Кроме того, за медицинской помощью обратился водитель, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в поселке Красная Яруга. У мужчины диагностировали акубаротравму.