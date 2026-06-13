В Белгородской области от атак ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Красная Яруга в Белгородской области при атаках со стороны ВСУ пострадали сотрудник МЧС и мирный житель.
- Пожарный получил слепые осколочные ранения лица и глаз в результате детонации FPV-дрона.
- В селе Отрадное от удара дрона загорелась крыша надворной постройки, а в хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, повреждена кабина.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали в результате атак ВСУ в поселке Красная Яруга в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
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"При атаках со стороны ВСУ пострадали сотрудник МЧС и мирный житель. В поселке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона пожарный получил слепые осколочные ранения лица и глаз. Бригада скорой доставила его в Краснояружскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения мужчина будет переведен в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены служебный автомобиль, здание пожарной части и хозпостройка", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Кроме того, за медицинской помощью обратился водитель, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в поселке Красная Яруга. У мужчины диагностировали акубаротравму.
В оперштабе добавили, что в Белгородском округе в селе Отрадное от удара дрона загорелась крыша надворной постройки, возгорание ликвидировано. Также в доме повреждены остекление и кровля. В хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, повреждена кабина.
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