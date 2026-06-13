В Комрате полиция пыталась сорвать форум в защиту Гагаузской автономии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция попыталась сорвать проведение форума в защиту закона об особом правовом статусе Гагаузии в городе Комрате.
- Правоохранители потребовали от администрации двух учреждений отказать в предоставлении помещений для форума.
- По словам Дмитрия Кисеева, Кишинев требует привести законодательство Гагаузии в соответствие с республиканским избирательным кодексом, хотя парламент Молдавии не изменил закон об особом правовом статусе Гагаузии.
КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Полиция попыталась сорвать проведение форума в административном центре Гагаузии, городе Комрате, организованного в защиту закона об особом правовом статусе автономии, сообщил один из организаторов Дмитрий Кисеев.
В субботу в Комрате проходит Всемолдавский форум в защиту особого правового статуса Гагаузии в связи с альтернативным проектом проведения выборов в Народное собрание (местный парламент), предложенным Кишиневом. На форуме собрались представители органов власти Гагаузии, общественные деятели автономии, а также молдавские оппозиционный политики, прибывшие из Кишинева. По словам Кисеева, правоохранители потребовали от администрации лицея имени Гайдаржи в Комрате отказать в предоставлении посещения для форума, затем не позволили провести мероприятие и в Доме культуры Комрата. В итоге форум провели в другом помещении.
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"Я задаю вопрос: это что такое? Мы не можем у себя дома собрать форум? К человеку, который предложил это помещение, тоже пришла полиция и потребовала отказать. На каком основании полиция приходит к арендодателям и требует не давать нам помещения? Я жду ответа, на каком основании препятствуют проведению такого рода форума", - заявил Кисеев перед собравшимися.
По его словам, Кишинев говорит о том, что Гагаузия должна привести законодательство автономии в соответствие с республиканским избирательным кодексом. Он обратил внимание на то, что сам парламент Молдавии, проводя изменения в избирательный кодекс республики, не изменил закон о особом правовом статусе Гагаузии.
"Закон об особом правовом статусе предоставляет полное право Народному собранию Гагаузии организовывать, проводить выборы и назначать Центральную избирательную комиссию. Это право никто у нас не отбирал. Я назову это политическим шулерством, когда в обход основного закона, который регулирует эти вопросы, парламент Молдовы другими органическими законами меняет процедуры, которые применялись 30 лет", - отметил Кисеев.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня. ЦИК Молдавии 4 июня сообщила, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Также в Гагаузии должны выбрать новый парламент, но последнее заседание по этому вопросу было сорвано из-за отсутствия кворума.