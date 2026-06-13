В Комрате полиция пыталась сорвать форум в защиту Гагаузской автономии

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"Я задаю вопрос: это что такое? Мы не можем у себя дома собрать форум? К человеку, который предложил это помещение, тоже пришла полиция и потребовала отказать. На каком основании полиция приходит к арендодателям и требует не давать нам помещения? Я жду ответа, на каком основании препятствуют проведению такого рода форума", - заявил Кисеев перед собравшимися.