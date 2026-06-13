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В Подмосковье авто загорелось после ДТП - РИА Новости, 13.06.2026
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22:30 13.06.2026
В Подмосковье авто загорелось после ДТП

В Подмосковье авто загорелось после ДТП, два человека погибли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе Кубинка — Наро-Фоминск в Одинцово произошло ДТП с участием автомобилей Renault и BMW, в результате которого BMW загорелся.
  • В результате ДТП два человека погибли, двое пострадали.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще два пострадали в ДТП двух иномарок, в результате которого одна из них загорелась в подмосковном Одинцово, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По данным ведомства, в субботу вечером на трассе Кубинка-Наро-Фоминск авто Renault столкнулось с BMW, в результате чего немецкий автомобиль загорелся.
"В результате ДТП два человека погибли, двое госпитализированы", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Как отметили в пресс-службе, сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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