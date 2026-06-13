В Подмосковье авто загорелось после ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе Кубинка — Наро-Фоминск в Одинцово произошло ДТП с участием автомобилей Renault и BMW, в результате которого BMW загорелся.
- В результате ДТП два человека погибли, двое пострадали.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще два пострадали в ДТП двух иномарок, в результате которого одна из них загорелась в подмосковном Одинцово, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"В результате ДТП два человека погибли, двое госпитализированы", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Как отметили в пресс-службе, сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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