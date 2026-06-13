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Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России - РИА Новости, 13.06.2026
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Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России

Пленный Тарасенко: в Сумской области многие хотели бы присоединения к России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский военнослужащий Леонид Тарасенко, сдавшийся в плен бойцам российской группировки войск «Север», рассказал, что в Сумской области многие хотели бы присоединения к России.
  • Тарасенко сообщил, что на фронте он в основном копал блиндажи в нескольких населенных пунктах и рассказал о построенных украинских опорных пунктах.
  • По словам Тарасенко, его взяли в плен российские военнослужащие, когда он сидел в окопе с сослуживцами.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинский военнослужащий Леонид Тарасенко, сдавшийся в плен бойцам российской группировки войск "Север", рассказал, что в Сумской области многие хотели бы присоединения к России.
"Там у нас в Сумской области много кто разговаривал, чтобы русские зашли, чтобы Сумская область присоединилась к Курской. Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию", - сказал Тарасенко.
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По его словам, он пошел служить в войска территориальной обороны, когда был призван военкоматом, потому что в противном случае ему не на что было бы жить и содержать мать с отчимом. Кроме того, при попытке скрыться от службы он рисковал быть пойманным и отправленным на фронт, чтобы "заткнуть дыру", пояснил пленный.
На видео Тарасенко рассказал, что на фронте в основном копал блиндажи в Писаревке, Стецковке, Песчаном Верхнем и Песчаном Нижнем. В районе одного из этих населенных пунктов был выкопан опорный пункт на 88-90 человек, уточнил он. В районе Недвигайлова и Коровницы украинские военные построили опорный пункт на 800 человек, добавил пленный.
Как сообщил Тарасенко, его взяли в плен российские военнослужащие, когда он сидел в окопе с сослуживцами.
"Чего мы там сидели, кого мы ждали. Я просто, у меня не было ответа на все", - сказал пленный.
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