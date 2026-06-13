Певица Тейлор Свифт в 7-й раз возглавила британский хит-парад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песня Тейлор Свифт I Knew It, I Knew You седьмой раз возглавила британский хит-парад синглов.
- Анимационный фильм «История игрушек 5», в котором звучит песня, выйдет в кинотеатрах 19 июня.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Песня американской певицы Тейлор Свифт в седьмой раз возглавила британский хит-парад синглов, сообщила организация Official Charts Company.
"Тейлор Свифт завоевала в седьмой раз статус "официальный сингл №1" с песней I Knew It, I Knew You из фильма "История игрушек 5", - говорится в публикации.
Отмечается, что анимационный фильм выйдет в кинотеатрах 19 июня.
По данным компании, Свифт теперь стоит в ряду артистов с наибольшим числом синглов, занявших первое место в британских чартах, среди которых покойные певцы Майкл Джексон и Джордж Майкл.
Тейлор Свифт зарегистрирует голос и внешность для защиты от ИИ
28 апреля, 06:59