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Певица Тейлор Свифт в 7-й раз возглавила британский хит-парад - РИА Новости, 13.06.2026
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Шоубиз
 
03:08 13.06.2026
Певица Тейлор Свифт в 7-й раз возглавила британский хит-парад

Тейлор Свифт возглавила британский хит-парад с песней из "Истории игрушек 5"

© AP Photo / Jordan StraussТейлор Свифт
Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Тейлор Свифт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песня Тейлор Свифт I Knew It, I Knew You седьмой раз возглавила британский хит-парад синглов.
  • Анимационный фильм «История игрушек 5», в котором звучит песня, выйдет в кинотеатрах 19 июня.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Песня американской певицы Тейлор Свифт в седьмой раз возглавила британский хит-парад синглов, сообщила организация Official Charts Company.
"Тейлор Свифт завоевала в седьмой раз статус "официальный сингл №1" с песней I Knew It, I Knew You из фильма "История игрушек 5", - говорится в публикации.
Отмечается, что анимационный фильм выйдет в кинотеатрах 19 июня.
По данным компании, Свифт теперь стоит в ряду артистов с наибольшим числом синглов, занявших первое место в британских чартах, среди которых покойные певцы Майкл Джексон и Джордж Майкл.
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