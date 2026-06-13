Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали новые санкции Зеленского против российских СМИ абсурдом - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 13.06.2026
В Крыму назвали новые санкции Зеленского против российских СМИ абсурдом

Первых: санкции Зеленского против журналистов стало абсурдным решением

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации.
  • В список санкций попали Союз журналистов России и его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях.
  • Вадим Первых считает, что решения киевского режима становятся абсурдными по мере продолжения СВО.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Введение Владимиром Зеленским санкций против российских изданий и журналистов стало очередным абсурдным решением Киева, заявил в беседе с РИА Новости гендиректор телерадиокомпании "Крым", председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых.
Зеленский ранее подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации, в список в том числе вошли Союз журналистов России и его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
"Ты виноват": в Киеве заявили о бунте против Зеленского
Вчера, 06:25
"Видимо, сожалеют, что в Крыму и исторических регионах отделения СЖР есть, а в Киеве нет. Вообще, чем дольше СВО, тем абсурдней решения киевского режима", - сказал Первых агентству.
По его словам, у киевского режима необходимость "забивать перемогами" информационное пространство всегда возникает на фоне посредственных результатов действий ВСУ и украинской дипломатии.
"До них никак не дойдет, что чем больше они вводят таких "санкций", тем крепче наш Союз (журналистов России - ред.). Признание, не иначе", - подчеркнул Первых.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Выходка Зеленского в адрес России вызвала неожиданную реакцию на Западе
Вчера, 09:05
 
В миреРеспублика КрымРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСоюз журналистов РоссииКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала