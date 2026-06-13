В Крыму назвали новые санкции Зеленского против российских СМИ абсурдом

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Введение Владимиром Зеленским санкций против российских изданий и журналистов стало очередным абсурдным решением Киева, заявил в беседе с РИА Новости гендиректор телерадиокомпании "Крым", председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых.

"До них никак не дойдет, что чем больше они вводят таких "санкций", тем крепче наш Союз (журналистов России - ред.). Признание, не иначе", - подчеркнул Первых.