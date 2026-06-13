Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации.
- В список санкций попали Союз журналистов России и его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях.
- Вадим Первых считает, что решения киевского режима становятся абсурдными по мере продолжения СВО.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Введение Владимиром Зеленским санкций против российских изданий и журналистов стало очередным абсурдным решением Киева, заявил в беседе с РИА Новости гендиректор телерадиокомпании "Крым", председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых.
Зеленский ранее подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации, в список в том числе вошли Союз журналистов России и его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях.
По его словам, у киевского режима необходимость "забивать перемогами" информационное пространство всегда возникает на фоне посредственных результатов действий ВСУ и украинской дипломатии.
"До них никак не дойдет, что чем больше они вводят таких "санкций", тем крепче наш Союз (журналистов России - ред.). Признание, не иначе", - подчеркнул Первых.