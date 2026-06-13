Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может предложить президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя ЕС на переговорах по Украине.
- По мнению Мелони, посредник должен быть из небольшой, но авторитетной страны и соответствовать ряду других критериев, которым, как отмечается в статье, соответствует Александр Стубб.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр Италия Джорджа Мелони может предложить президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя ЕС на переговорах по Украине, пишет Corriere della Sera.
"Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стубба", — отмечается в статье.
Также в числе кандидатов рассматривается председатель Евросовета Антониу Кошта.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал, что пока Кремль не убедится в серьезности намерений Европы начать переговоры, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.