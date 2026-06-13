Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли возможного переговорщика по Украине от ЕС - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 13.06.2026 (обновлено: 16:59 13.06.2026)
На Западе раскрыли возможного переговорщика по Украине от ЕС

CDS: Мелони может предложить Стубба в качестве переговорщика по Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может предложить президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя ЕС на переговорах по Украине.
  • По мнению Мелони, посредник должен быть из небольшой, но авторитетной страны и соответствовать ряду других критериев, которым, как отмечается в статье, соответствует Александр Стубб.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр Италия Джорджа Мелони может предложить президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя ЕС на переговорах по Украине, пишет Corriere della Sera.
По ее мнению, посредник должен быть из небольшой, но авторитетной страны. Вдобавок он должен быть хорошо информирован, а также способным представлять не входящие в ЕС государства, такие как Норвегия и Британия, поддерживающие Киев.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
"Все согласились". Слова фон дер Ляйен об Украине шокировали журналиста
Вчера, 14:42
"Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стубба", — отмечается в статье.
Также в числе кандидатов рассматривается председатель Евросовета Антониу Кошта.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Произошедшее в ЕС из-за России вызвало панику в Киеве
Вчера, 03:08
Стубб в среду заявил, что Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России. Он добавил, что европейским странам необходимо скоординировать усилия в этом вопросе.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал, что пока Кремль не убедится в серьезности намерений Европы начать переговоры, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
МИД: ЕС хочет быть в переговорах по Украине в антироссийской делегации
11 июня, 15:37
 
В миреУкраинаДжорджа МелониЕвросоюзЕвросоветАнтониу КоштаСергей ЛавровЕвропаФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала