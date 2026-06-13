"Замена ключей от домофона" обошлась жительнице Пензы в 27 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Пензы стала жертвой мошенников и потеряла более 27 миллионов рублей.
- Афера началась с предложения о замене ключей от домофона, после чего мошенники убедили женщину «декларировать» сбережения и передать их курьеру.
- Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
САРАТОВ, 13 июн - РИА Новости. Жительница Пензы отдала мошенникам более 27 миллионов рублей под предлогом замены ключей от подъезда и последующей схемы с "декларированием" сбережений, сообщает региональное УМВД.
В полицию обратилась пенсионерка 1957 года рождения, которой позвонила якобы управляющая домом и предложила заменить магнитные ключи от домофона. Она согласилась и сообщила пришедший в мессенджере смс-код.
"Затем ей написал неизвестный, заявив о взломе ее личного кабинета на "Госуслугах". После этого пенсионерке позвонил лжесотрудник силового ведомства и сообщил, что от ее имени оформлена доверенность на стороннее лицо и для избежания уголовной ответственности убедил женщину задекларировать все сбережения и передать их курьеру. Следуя указаниям мошенника, женщина передала неизвестному более 27 миллионов рублей", - рассказали об афере в пресс-службе УМВД.
Полицейские по факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Ее санкции подразумевают до десяти лет лишения свободы.