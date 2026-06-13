Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о переходе на федеральные пенсии в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 13.06.2026
Голикова рассказала о переходе на федеральные пенсии в новых регионах

Голикова: в новых регионах России идет поэтапный переход на федеральные пенсии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкТерминал электронной очереди в клиентском зале
Терминал электронной очереди в клиентском зале - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Терминал электронной очереди в клиентском зале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В новых регионах России идет поэтапный переход на федеральные пенсии, заявила Голикова.
  • С 2023 года пенсии назначены более чем 1,5 миллионам человек, из них 93% — по федеральным нормам.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Поэтапный переход на федеральные пенсии идет в новых регионах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Голикова выступила с докладом на совещании.
«
"Идет поэтапный переход на федеральные пенсии. Сегодня пенсии с 2023 года назначены более 1,5 миллионам человек. Из них 93% - это федеральные нормы", - сказала вице-премьер.
Рубли - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Минтруд рассказал о размере пенсии в новых регионах
15 декабря 2025, 11:59
 
ЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала