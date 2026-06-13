Голикова рассказала о переходе на федеральные пенсии в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В новых регионах России идет поэтапный переход на федеральные пенсии, заявила Голикова.
- С 2023 года пенсии назначены более чем 1,5 миллионам человек, из них 93% — по федеральным нормам.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Поэтапный переход на федеральные пенсии идет в новых регионах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Голикова выступила с докладом на совещании.
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"Идет поэтапный переход на федеральные пенсии. Сегодня пенсии с 2023 года назначены более 1,5 миллионам человек. Из них 93% - это федеральные нормы", - сказала вице-премьер.
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15 декабря 2025, 11:59