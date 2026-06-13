Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ Выплаты в июле повысят пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, тем, кто впервые получил I группу инвалидности, а также гражданам, у которых появились иждивенцы.

Уволившиеся пенсионеры также получают прибавку: все пропущенные индексации за годы работы при перерасчете будут восстановлены автоматически.

Гражданам, у которых появились иждивенцы, и тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности, для перерасчета пенсии необходимо будет подать заявление в Социальный фонд.

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Выплаты в июле повысят пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, тем, кто впервые получил I группу инвалидности, а также гражданам, у которых появились иждивенцы, сообщила РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

« "Двойной размер фиксированной части пенсии, составляющий 19 169,38 рублей вместо 9 584,69 рублей, получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, и те, кому впервые установлена I группа инвалидности", — сказала Иванова-Швец.

Она уточнила, что уволившиеся пенсионеры также получают прибавку. Все пропущенные индексации за годы работы при перерасчете будут восстановлены. Обращаться в Социальный фонд этим категориям пенсионеров не нужно. Перерасчет производится автоматически.