Патрушев рассказал о развитии виноградарства в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Площадь виноградников в России составляет порядка 113 тысяч гектаров, ежегодно прибавляется по 5 тысяч гектаров.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев назвал открытие винного города «Белый мыс» и музея основателя российского виноделия Льва Голицына знаковым событием для отрасли.

В винном городе «Белый мыс» в Геленджике будут работать Академия вина, Испытательно-лабораторный центр и представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России.

ГЕЛЕНДЖИК, 13 июн - РИА Новости. Площадь виноградников в России составляет порядка 113 тысяч гектаров, ежегодно прибавляется по 5 тысяч гектаров, государство оказывает серьезную поддержку виноградарству, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на открытии винного города "Белый мыс" в Геленджике.

"Государство не остается в стороне, оказывается серьезная поддержка, и на сегодняшний день уже порядка 113 тысяч гектаров насаждений у нас есть. По 5 тысяч гектаров происходит прибавка каждый год - это достаточно значительные цифры", - сказал он.

Патрушев назвал открытие винного города "Белый мыс" и музея основателя российского виноделия Льва Голицына знаковым событием для всей отрасли и символом ее возрождения после упадка в конце XX века.

"У нас принят закон, который позволяет отрасли развиваться. Кроме того, разрабатываются меры регулирования отрасли, что идет только на пользу", - отметил вице-премьер.

Подтверждением возрождения отрасли Патрушев назвал российскую винную полку в магазинах.

"Раньше не так много было отечественного вина на полке. Сейчас ситуация сильно поменялась, и мы достаточно уверенно смотрим вперед и понимаем, что наше виноделие будет развиваться", - заключил он.