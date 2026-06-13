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Патрушев рассказал о развитии виноградарства в России - РИА Новости, 13.06.2026
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21:46 13.06.2026
Патрушев рассказал о развитии виноградарства в России

Патрушев: площадь виноградников в России достигла 113 тыс га

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиноградники
Виноградники - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Площадь виноградников в России составляет порядка 113 тысяч гектаров, ежегодно прибавляется по 5 тысяч гектаров.
  • Вице-премьер Дмитрий Патрушев назвал открытие винного города «Белый мыс» и музея основателя российского виноделия Льва Голицына знаковым событием для отрасли.
  • В винном городе «Белый мыс» в Геленджике будут работать Академия вина, Испытательно-лабораторный центр и представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России.
ГЕЛЕНДЖИК, 13 июн - РИА Новости. Площадь виноградников в России составляет порядка 113 тысяч гектаров, ежегодно прибавляется по 5 тысяч гектаров, государство оказывает серьезную поддержку виноградарству, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на открытии винного города "Белый мыс" в Геленджике.
"Государство не остается в стороне, оказывается серьезная поддержка, и на сегодняшний день уже порядка 113 тысяч гектаров насаждений у нас есть. По 5 тысяч гектаров происходит прибавка каждый год - это достаточно значительные цифры", - сказал он.
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Патрушев назвал открытие винного города "Белый мыс" и музея основателя российского виноделия Льва Голицына знаковым событием для всей отрасли и символом ее возрождения после упадка в конце XX века.
"У нас принят закон, который позволяет отрасли развиваться. Кроме того, разрабатываются меры регулирования отрасли, что идет только на пользу", - отметил вице-премьер.
Подтверждением возрождения отрасли Патрушев назвал российскую винную полку в магазинах.
"Раньше не так много было отечественного вина на полке. Сейчас ситуация сильно поменялась, и мы достаточно уверенно смотрим вперед и понимаем, что наше виноделие будет развиваться", - заключил он.
Первый в мире винный город открылся в Геленджике 13 июня. Помимо музея, на территории кластера находятся энотека с крупнейшей коллекцией российского вина, дегустационные залы, тематические рестораны, театр, кинотеатр, экспоцентр и ЗАГС. Для профессионального сообщества в "Белом мысе" будет работать Академия вина и Испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России.
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