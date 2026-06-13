Попова исключила наличие вирусов, которые сейчас могут перерасти в пандемию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сейчас нет таких вирусов, которые могут перерасти в пандемию.
- По словам Поповой, сейчас нет вирусов, формирующих пандемическую ситуацию.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сейчас нет таких вирусов, которые могут перерасти в пандемию, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Прямо сейчас нет таких вирусов, которые формируют пандемическую ситуацию", - сказала Попова, отвечая на вопрос, существуют ли сейчас инфекции, которые могут вызвать пандемию.
Ранее глава ведомства сообщила РИА Новости, что Россия делает все, чтобы быть готовой к пандемии, страшнее COVID-19.