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Попова исключила наличие вирусов, которые сейчас могут перерасти в пандемию - РИА Новости, 13.06.2026
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04:27 13.06.2026
Попова исключила наличие вирусов, которые сейчас могут перерасти в пандемию

Попова: сейчас нет таких вирусов, которые могут перерасти в пандемию

© РИА Новости / Николай ХижнякСанитарка ставит капельницу пациенту
Санитарка ставит капельницу пациенту - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Санитарка ставит капельницу пациенту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сейчас нет таких вирусов, которые могут перерасти в пандемию.
  • По словам Поповой, сейчас нет вирусов, формирующих пандемическую ситуацию.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сейчас нет таких вирусов, которые могут перерасти в пандемию, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Прямо сейчас нет таких вирусов, которые формируют пандемическую ситуацию", - сказала Попова, отвечая на вопрос, существуют ли сейчас инфекции, которые могут вызвать пандемию.
Ранее глава ведомства сообщила РИА Новости, что Россия делает все, чтобы быть готовой к пандемии, страшнее COVID-19.
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ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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