МИД Пакистана сообщил дату подписания соглашения между США и Ираном

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты и ИРИ намерены подписать соглашение уже воскресенье, сообщает пакистанский МИД со ссылкой на телефонные переговоры министров иностранных дел Пакистана и Саудовской Аравии.

В окончательном же соглашении будет решаться вопрос атома и снятия санкций. При этом Тегеран настаивает на том, чтобы высокообогащенный уран разбавили на его территории.