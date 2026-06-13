МИД Пакистана сообщил дату подписания соглашения между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Пакистана сообщил, что церемония подписания меморандума между США и Ираном запланирована на 14 июня.
- Премьер страны предполагал, что на доработку текста соглашения могут уйти сутки.
- В Тегеране допускали, что его могут заключить "не завтра", но в ближайшие дни.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты и ИРИ намерены подписать соглашение уже воскресенье, сообщает пакистанский МИД со ссылкой на телефонные переговоры министров иностранных дел Пакистана и Саудовской Аравии.
Трамп заявил, что "победил" Иран без помощи союзников
12 июня, 15:32
В иранском внешнеполитическом ведомстве допускали, что меморандум подпишут в ближайшие дни, однако это произойдет "не завтра". Тем временем в Пакистане, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, заявляли, что подписание состоится сразу после выработки окончательного текста, что может произойти в течение суток.
Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании содержит положения, связанные с вопросами судоходства, восстановления и экономического развития страны, разблокировки иранских активов, а также экономический план для выплаты компенсаций исламской республике.
В окончательном же соглашении будет решаться вопрос атома и снятия санкций. При этом Тегеран настаивает на том, чтобы высокообогащенный уран разбавили на его территории.
Иранские СМИ публиковали план из 14 пунктов, который Трамп назвал несоответствующим действительности. В частности, он также включал положения о снятии морской блокады и открытии Ормузского пролива, а также о снятии санкций и отказе ИРИ от создания ядерного оружия.