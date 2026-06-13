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В Германии предупредили, к чему приведет отказ от связей с Россией - РИА Новости, 13.06.2026
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08:39 13.06.2026
В Германии предупредили, к чему приведет отказ от связей с Россией

Урбан: отказ от сотрудничества с Россией выведет ФРГ из ведущих экономик мира

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан заявил, что отказ от сотрудничества с Россией может вывести Германию из числа ведущих экономик мира.
  • По словам политика, это связано с поставками дешевой энергии из России и возможными потерями в сотрудничестве с Азией.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Отказ от сотрудничества с Россией выведет Германию из числа ведущих экономик мира, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
"Обязательно, и это давно известно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли отказ от сотрудничества с РФ стоить ФРГ места среди ведущих экономик мира.
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По словам политика, основная причина заключается в поставках энергии.
"Без дешевой энергии ничего не будет. Это первое. А во-вторых, я боюсь, что если мы потеряем Россию как партнера, мы потеряем в принципе всю Азию", - сказал Урбан.
Он добавил, что связь с Азией очень важна, поскольку там располагаются "растущие регионы".
"Мы можем принимать участие в этом процессе, но не в конфронтации с Россией", - сказал политик.
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