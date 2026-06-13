В Германии предупредили, к чему приведет отказ от связей с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан заявил, что отказ от сотрудничества с Россией может вывести Германию из числа ведущих экономик мира.

По словам политика, это связано с поставками дешевой энергии из России и возможными потерями в сотрудничестве с Азией.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Отказ от сотрудничества с Россией выведет Германию из числа ведущих экономик мира, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.

"Обязательно, и это давно известно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли отказ от сотрудничества с РФ стоить ФРГ места среди ведущих экономик мира.

По словам политика, основная причина заключается в поставках энергии.

"Без дешевой энергии ничего не будет. Это первое. А во-вторых, я боюсь, что если мы потеряем Россию как партнера, мы потеряем в принципе всю Азию", - сказал Урбан.

Он добавил, что связь с Азией очень важна, поскольку там располагаются "растущие регионы".