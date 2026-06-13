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Врач рассказала, можно ли купаться при отите - РИА Новости, 13.06.2026
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02:38 13.06.2026
Врач рассказала, можно ли купаться при отите

Врач Гамзатова: купание при отите может усилить воспаление

© Depositphotos.com / casanowe1Отоларинголог осматривает ухо пациентки
Отоларинголог осматривает ухо пациентки - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Depositphotos.com / casanowe1
Отоларинголог осматривает ухо пациентки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-отоларинголог Эльмира Гамзатова рассказала, что купание в бассейне или море при отите опасно, так как грязная вода может занести вторичную инфекцию и усилить воспаление.
  • Плавать при отите можно только с герметичными силиконовыми берушами, но лучше дождаться полного выздоровления.
МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Купание в бассейне или море при отите чревато тем, что грязная вода может занести вторичную инфекцию и усилить воспаление, рассказала РИА Новости врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова.
"Мочить уши при отите во время купания в море или бассейне опасно, особенно при среднем отите, или если есть перфорация в перепонке. Грязная вода из бассейна (хлорка, бактерии) или моря (соль, микроорганизмы) может занести вторичную инфекцию, усилив воспаление и боль. Даже при наружном отите мочить нельзя - это усугубит мацерацию кожи", - сказала врач.
По словам специалиста, при отите плавать можно только с герметичными силиконовыми берушами, а лучше - дождаться полного выздоровления.
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