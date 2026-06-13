Врач рассказала, можно ли купаться при отите

МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Купание в бассейне или море при отите чревато тем, что грязная вода может занести вторичную инфекцию и усилить воспаление, рассказала РИА Новости врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова.

"Мочить уши при отите во время купания в море или бассейне опасно, особенно при среднем отите, или если есть перфорация в перепонке. Грязная вода из бассейна (хлорка, бактерии) или моря (соль, микроорганизмы) может занести вторичную инфекцию, усилив воспаление и боль. Даже при наружном отите мочить нельзя - это усугубит мацерацию кожи", - сказала врач.