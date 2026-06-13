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Россиянам назвали стоимость бюджетного отдыха за рубежом летом - РИА Новости, 13.06.2026
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Туризм
 
06:55 13.06.2026
Россиянам назвали стоимость бюджетного отдыха за рубежом летом

АТОР: бюджетный отдых за рубежом обойдется до 150 тысяч рублей для взрослого

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛюди на пляже Флория в Стамбуле
Люди на пляже Флория в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бюджетный летний отдых за рубежом для российских туристов на семь-девять дней стоит не менее 100–150 тысяч рублей для взрослого и около 80–100 тысяч для ребенка.
  • В июне можно найти туры в бюджетные отели Турции категории три-четыре звезды на семь ночей за 105–110 тысяч рублей на двоих с перелетом и питанием «все включено».
  • Туры на остров Хайнань (Китай) на восемь ночей в пятизвездочном отеле с завтраками во второй половине июня можно найти по цене 108–120 тысяч рублей за двоих.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Стоимость бюджетного летнего отдыха за рубежом для российских туристов на семь-девять дней составляет не менее 100-150 тысяч рублей для взрослого человека и около 80-100 тысяч для ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Более или менее качественный зарубежный отдых (семь-девять дней, с перелетом, размещение в отеле три-четыре звезды, все включено) этим летом будет стоить не менее 100-150 тысяч рублей на взрослого и около 80-100 тысяч руб – на ребенка на любом направлении. Это довольно усредненная стоимость бюджетного отдыха", - сказали в АТОР.
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Указывается, что российские туристы могут найти и "предельно дешевые" варианты отдыха за рубежом. "Главное – понимать, что при крайне низкой стоимости даже если отель будет называть себя пятизвездочным, сервис может быть крайне минималистичным", - добавили там.
Отмечается, что в "очень бюджетные" отели Турции категории три-четыре звезды во второй половине июня можно улететь из Москвы на семь ночей за 105-110 тысяч рублей на двоих с перелетом и питанием "все включено". При этом стоимость недельного тура в бюджетные "пятерки" на первой линии начинается от 142-145 тысяч рублей на двоих.
В пресс-службе рассказали, что в августе даже дешевые объекты поднимают цену минимум на 10%. "Туроператоры рекомендуют – в июне бронировать туры на сентябрь: цены сейчас иногда даже ниже, чем июньские", - поделились в АТОР.
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Там обратили внимание на то, стоимость туров в Египет с проживанием в отеле 3-4 звезды по системе "все включено" все месяцы лета такая же или дороже на 5-10 тысяч рублей. "Однако туры в бюджетные пятерки – действительно дешевле турецких вариантов – за 120-140 тысяч рублей на двоих на семь ночей", - выяснили в ассоциации.
Из азиатских направлений наиболее бюджетным этим летом можно считать Китай - остров Хайнань, где лето считается низким сезоном из-за высокой влажности и периодических дождей. Однако они короткие и в основном идут ночью, при этом вода в море прогревается до 29 градусов.
Так, туры на восемь ночей в пятизвездочном отеле с завтраками во второй половине июня можно найти по цене 108-120 тысяч рублей за двоих. "При этом "пятерки в июне на восемь ночей с трехразовым питанием и перелетом – от 180 тысяч рублей на двоих", - подчеркнули в АТОР.
Отдых в Таиланде летом дороже Хайнаня. Стоимость недельного тура на двоих начинается от 130 тысяч рублей в отелях две-три звезды. В свою очередь цена отдыха с размещением в пятизвездочном отеле стартует от 150 тысяч рублей.
В ассоциации добавили, что во Вьетнаме, где лето считается высоким сезоном, туры в отели две-три звезды с завтраками на восемь ночей могут стоить и 160, и 200 тысяч рублей на двоих.
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