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В Москве выпало почти 50 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 13.06.2026
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22:02 13.06.2026
В Москве выпало почти 50 процентов месячной нормы осадков

Почти 50 процентов месячной нормы осадков выпало в нескольких районах Москвы

© РИА Новости / Евгений БиятовЛивень в Москве
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Ливень в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы.
  • Наибольшее количество осадков зафиксировано в СЗАО, ВАО, ЗелАО, САО и СВАО.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Почти 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
«

"Почти 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в СЗАО, ВАО, ЗелАО, САО и СВАО", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что в разных районах города сохраняются сверхинтенсивные осадки.
"Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника", - отмечается в сообщении.
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