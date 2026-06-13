В Москве выпало почти 50 процентов месячной нормы осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы.
- Наибольшее количество осадков зафиксировано в СЗАО, ВАО, ЗелАО, САО и СВАО.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Почти 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
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"Почти 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в СЗАО, ВАО, ЗелАО, САО и СВАО", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в разных районах города сохраняются сверхинтенсивные осадки.
"Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника", - отмечается в сообщении.