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Орбан признал, что "Фидес" проиграла выборы из-за серьезных ошибок - РИА Новости, 13.06.2026
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14:20 13.06.2026
Орбан признал, что "Фидес" проиграла выборы из-за серьезных ошибок

Орбан: партия "Фидес" потерпела катастрофическое поражение на выборах

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Орбан признал, что партия «Фидес» совершила серьезные ошибки в ходе предвыборной кампании.
  • Партия «Фидес» проиграла борьбу за влияние на молодое поколение в цифровом пространстве.
  • Орбан отметил, что «Фидес» не смогла ответить на развернутую против нее кампанию ненависти и недооценила перспективы высокой явки и системы мобилизации партии «Тиса».
БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что его партия "Фидес" в ходе предвыборной компании совершила серьезные ошибки, в частности, полностью проиграла борьбу за влияние на молодое поколение в цифровом пространстве, что привело к поражению.
Съезд партии "Фидес" принял документ, содержащий 10 заявлений по поводу выборов.
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"Предвыборная кампания не сработала, оппонент оказался гораздо привлекательнее. Мы шли к победе до самого конца, не замечая преимуществ оппонента, поэтому не стали корректировать стратегию кампании", - сказал Орбан.
Он также отметил, что "Фидес" недооценил перспективы высокой явки и системы мобилизации партии "Тиса", а также "не смог дать ответ на развернутую против него кампанию ненависти".
"Мы потерпели катастрофическое поражение в цифровом пространстве, провалили борьбу за внимание молодежи. Алгоритмы, управляемые из-за рубежа, отдавали приоритет всему, что служило смене правительства. Наши предупреждения об угрозе войны были нейтрализованы", - признал он.
При этом Орбан добавил, что прошлое правительство сумело выработать стратегию в ответ на экономическую стагнацию в Европе и не брало на себя невыполнимые экономические обязательства.
Экс-премьер подытожил, что в Венгрии сложилась ситуация, когда либеральному правительству противостоит национально ориентированная оппозиция, но "Фидес" после 16 лет нахождения у власти пока "неспособна быть успешной оппозиционной партией", для этого придется много работать.
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