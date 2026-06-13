Орбан признал, что "Фидес" проиграла выборы из-за серьезных ошибок

Краткий пересказ от РИА ИИ Виктор Орбан признал, что партия «Фидес» совершила серьезные ошибки в ходе предвыборной кампании.

Партия «Фидес» проиграла борьбу за влияние на молодое поколение в цифровом пространстве.

Орбан отметил, что «Фидес» не смогла ответить на развернутую против нее кампанию ненависти и недооценила перспективы высокой явки и системы мобилизации партии «Тиса».

БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что его партия "Фидес" в ходе предвыборной компании совершила серьезные ошибки, в частности, полностью проиграла борьбу за влияние на молодое поколение в цифровом пространстве, что привело к поражению.

Съезд партии "Фидес" принял документ, содержащий 10 заявлений по поводу выборов.

"Предвыборная кампания не сработала, оппонент оказался гораздо привлекательнее. Мы шли к победе до самого конца, не замечая преимуществ оппонента, поэтому не стали корректировать стратегию кампании", - сказал Орбан

Он также отметил, что "Фидес" недооценил перспективы высокой явки и системы мобилизации партии "Тиса", а также "не смог дать ответ на развернутую против него кампанию ненависти".

"Мы потерпели катастрофическое поражение в цифровом пространстве, провалили борьбу за внимание молодежи. Алгоритмы, управляемые из-за рубежа, отдавали приоритет всему, что служило смене правительства. Наши предупреждения об угрозе войны были нейтрализованы", - признал он.

При этом Орбан добавил, что прошлое правительство сумело выработать стратегию в ответ на экономическую стагнацию в Европе и не брало на себя невыполнимые экономические обязательства.