Бузова обратилась к подписчикам после экстренной операции из-за травмы ноги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ольга Бузова обратилась к публике после экстренной операции из-за травмы ноги, поблагодарив неравнодушных людей за поддержку.
- Концерт Бузовой в Ростове-на-Дону перенесен на 6 августа из-за ее состояния здоровья.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова впервые обратилась к публике после экстренной операции из-за травмы ноги, поблагодарив неравнодушных людей за поддержку.
"Очень больно и обидно, что на ровном месте может произойти такое... Самое страшное позади. Самое главное, хочу сказать огромное спасибо за вашу любовь, что переживаете", — сказала Бузова в видеообращении в Instagram*.
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Певица также высоко оценила действия врачей скорой помощи, поблагодарив их за оперативность, "любовь и внимание".
Актриса отметила, что ее концерт в Ростове-на-Дону перенесен на 6 августа из-за того, что она не может ходить, и попросила прощения у поклонников.
В пятницу днем директор Бузовой Антон Богославский сообщил РИА Новости, что ее госпитализировали после травмы ноги, проведя экстренную операцию. Артистка, по его словам, восстанавливалась после наркоза.
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