В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Волгоградской области объявлена «беспилотная опасность».
- Сообщение об угрозе было опубликовано в приложении МЧС России 13 июня 2026 года в 00:18.
ВОЛГОГРАД, 13 июн – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Беспилотная опасность" на территории Волгоградской области объявлена в 00.18 13 июня 2026 года… Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - говорится в сообщении ведомства.
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