В "Домодедово" и аэропорту Калуги сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Домодедово» и Калуга («Грабцево») сняты.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в "Домодедово" и аэропорту Калуги сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово", Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.