Число пострадавших в ДТП с грузовиком и маршруткой в Одинцово выросло до 14

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"В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения. В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении на платформе "Макс".