Число пострадавших в ДТП с грузовиком и маршруткой в Одинцово выросло до 14

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с грузовиком и маршруткой в подмосковном Одинцово один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
- Столкновение грузового автомобиля КАМАЗ с рейсовым микроавтобусом произошло на втором километре Луцинского шоссе вблизи города Звенигород.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с грузовиком и маршруткой в подмосковном Одинцово выросло до 14, сообщила областная прокуратура.
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"В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения. В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Уточняется, что сегодня на втором километре Луцинского шоссе вблизи города Звенигород произошло столкновение грузового автомобиля КАМАЗ с рейсовым микроавтобусом, от которого последний опрокинулся на бок.
Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.