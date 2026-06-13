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Число пострадавших в ДТП с грузовиком и маршруткой в Одинцово выросло до 14 - РИА Новости, 13.06.2026
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16:14 13.06.2026 (обновлено: 18:46 13.06.2026)

Число пострадавших в ДТП с грузовиком и маршруткой в Одинцово выросло до 14

© Фото : Прокуратура Московской областиПоследствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП с грузовиком и маршруткой в подмосковном Одинцово один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
  • Столкновение грузового автомобиля КАМАЗ с рейсовым микроавтобусом произошло на втором километре Луцинского шоссе вблизи города Звенигород.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с грузовиком и маршруткой в подмосковном Одинцово выросло до 14, сообщила областная прокуратура.
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"В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения. В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении на платформе "Макс".

Уточняется, что сегодня на втором километре Луцинского шоссе вблизи города Звенигород произошло столкновение грузового автомобиля КАМАЗ с рейсовым микроавтобусом, от которого последний опрокинулся на бок.
Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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