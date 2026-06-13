Российских абитуриентов предупредили о новой схеме мошенничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники создают поддельные сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях, а после получения денег исчезают, оставляя абитуриента без жилья.
- Также они делают клоны официальных каналов вуза и рассылают вредоносное ПО под видом обычных файлов с рейтинговыми списками.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Аферисты создают поддельные сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях, а после получения денег пропадают, оставляя абитуриента без жилья, рассказали РИА Новости в компании "Солар".
"Мошенники могут подстерегать жертву <...> после поступления в вуз, когда кажется, что все опасности уже позади", — говорится в сообщении.
Помимо схемы с оплатой общежития, они создают клоны официальных каналов вуза, где предлагают якобы ускоренную проверку документов или консультацию куратора. Таким образом злоумышленники пытаются узнать персональные данные или информацию о банковских картах.
Также аферисты могут рассылать вредоносное ПО под видом обычных файлов с рейтинговыми списками. С помощью него они крадут пароли и личные сведения.
"Абитуриенты сильно переживают во время поступления в вузы, и это делает их особенно уязвимыми перед злоумышленниками", — предупредил гендиректор Secure-T Харитон Никишкин.
Он посоветовал следовать правилу "нулевого доверия" и с осторожностью относиться к любым контактам с вузом вне официальных каналов.
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