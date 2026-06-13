Рейтинг@Mail.ru
"Все было раскрыто". Признание главкома НАТО о России шокировало Запад - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 13.06.2026 (обновлено: 17:07 13.06.2026)
"Все было раскрыто". Признание главкома НАТО о России шокировало Запад

Филлипо: признание Гринкевича разрушило всю пропаганду против России

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенные НАТО из США и Литвы
Военные НАТО из США и Литвы - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военные НАТО из США и Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.
  • Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что признание Гринкевича разрушает нарратив о якобы угрозе со стороны России.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич своим признанием разрушил весь нарратив о якобы угрозе России для Запада, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«

"Весь этот нарратив о "существенной угрозе со стороны России" у наших границ только что рухнул! Вся эта воинственная риторика еврократов только что была раскрыта как манипуляция, призванная подтолкнуть нас к войне!" — написал он в социальной сети X.

Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Обращение Рубио к россиянам вызвало изумление в США
Вчера, 09:43
По мнению Филиппо, элиты стран Европы хотят развязать войну с Россией ради того, чтобы захватить власть и создать свою собственную европейскую армию.
В пятницу Гринкевич на полях международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине заявил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
"Сможем достичь". В Германии сделали внезапное заявление о России
Вчера, 08:41
 
В миреРоссияЕвропаМоскваВладимир ПутинФлориан ФилиппоПатриотНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала