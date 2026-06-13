Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена нападать на страны альянса.
- Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что признание Гринкевича разрушает нарратив о якобы угрозе со стороны России.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич своим признанием разрушил весь нарратив о якобы угрозе России для Запада, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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"Весь этот нарратив о "существенной угрозе со стороны России" у наших границ только что рухнул! Вся эта воинственная риторика еврократов только что была раскрыта как манипуляция, призванная подтолкнуть нас к войне!" — написал он в социальной сети X.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.